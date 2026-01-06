Una fuerte polémica protagonizó en los últimos días, Diego González, defensor de Universidad Católica, tras verse envuelto en una fuerte pelea a golpes con otro individuo en el centro de Viña del Mar. En un video difundido en redes sociales, se aprecia al futbolista visiblemente alterado, mientras terceras personas intervienen para separar a los involucrados y evitar que el incidente pase a mayores.

Tras la viralización del video y la repercusión que generó, el ex jugador de Santiago Wanderers decidió romper el silencio. Horas después, González recurrió a sus redes sociales para emitir un comunicado en el que entregó su versión de los hechos y se refirió a la situación que lo tiene en el medio de la polémica.

“Tras el video difundido en redes sociales, doy a conocer el contexto de la discusión sucedida. El día 01 de enero salí a pasear en bicicleta junto a mi señora y cuñado. Íbamos caminando con las bicicletas al lado ya que estábamos pasando por un corto tramo en el que no había ciclovía”, señaló González de entrada.

Luego continuó: “En eso, al pedirle permiso para pasar, un hombre nos empieza a agredir verbalmente, dado que no recibió respuesta de nuestra parte, le pega patadas a las bicicletas cuando íbamos pasando por su lado”.

“Al ver que la integridad mía y de mi familia estaba en riesgo, reaccioné. Asumo que mi reacción no fue la adecuada, pero reitero, fue casi de manera natural al ver que estábamos siendo atacados innecesariamente. La situación concluyó ahí. Lamento lo ocurrido, no soy una persona violenta, pero reitero, ante la situación a la que me vi expuesto junto a mi familia reaccioné de una manera inadecuada”, cerró.

