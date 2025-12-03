A tan solo dos fechas del cierre del Brasileirao 2025, el mercado de fichajes comienza a tomar temperatura en el país de la Samba, y uno de los nombres que vuelve a instalarse con fuerza es el de Daniel González.

El defensor de Universidad Católica, protagonista de una temporada sólida y consolidado como uno de los zagueros jóvenes con mayor proyección del fútbol chileno, nuevamente despierta interés fuera de nuestras fronteras.

Hace algunas semanas se reveló que Vasco da Gama, dirigido por Fernando Diniz, seguía de cerca al central de 23 años. ¿Qué seduce al Gigante da Colina? Su potencia física, su larga zancada y su capacidad para imponerse en los duelos, atributos que lo transforman en un perfil atractivo para clubes que buscan renovar su última línea.

Daniel González ha disputado 91 partidos desde su llegada al elenco de la Franja | FOTO: Andres Pina/Photosport

Athletico Paranaense también entra en carrera

Ahora, un nuevo protagonista aparece en escena. Athletico Paranaense, club que regresó este año a la Primera División de Brasil, también se ha fijado en el futbolista cruzado, según informó el periodista Sebastián Aguilar de Cooperativa Deportes.

El objetivo del Furacão es claro: rejuvenecer una defensa con un promedio de edad alto, y González encaja perfectamente en ese plan.

Con dos clubes brasileños tras sus pasos y un rendimiento que sigue proyectándolo al exterior, el futuro del defensor chileno podría comenzar a definirse más pronto de lo esperado.

En síntesis…

Daniel González vuelve a encender el mercado: además del interés ya conocido de Vasco da Gama, Atlético Paranaense se suma a la lista de clubes brasileños que quieren al defensor de Universidad Católica.