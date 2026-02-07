Universidad Católica igualó por 2-2 tras visitar a Deportes La Serena en su debut por la Liga de Primera 2026. La sorpresa en la formación en la UC fue la suplencia de Daniel González por el recién incorporado, Juan Ignacio Díaz.

El defensor central era el inamovible titular en la defensa cruzada junto a Branco Ampuero. Por esta razón es que Daniel Garnero tomó una decisión que no gustó mucho al público cruzado.

Según informó TNT Sports, la razón por la que se dio esta situación es por que el técnico cruzado, buscó un defensor que fuera zurdo por temas de salida en la defensa.

Por este motivo es que el ex O’Higgins le torció el brazo a González y lo sentó en la banca. Por lo que de no ocurrir nada raro, Garnero repetiría la misma formación de la pasada fecha para el próximo encuentro.

El defensor argentino fue muy criticado por el horrendo error cometido en el segundo gol con los papayeros. Esto por entregarle un pase hacia atrás a un marcado Vicente Bernedo.

Daniel González tiene un perfil muy derecho para Garnero

De todas maneras, el técnico de los Cruzados tiene toda la disposición sobre la reconsideración de González, por lo que a pesar de estar en la banca, podría reaparecer en la titularidad.

¿Qué viene para la UC?

Universidad Católica hará el estreno del Claro Arena en 2026 el domingo 8 de febrero a las 20:30 horas cuando reciba a Deportes Concepción. Los cruzados se enfrentarán al recién ascendido después de largos años.

En síntesis