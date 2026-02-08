Universidad Católica se impuso por 2-0 frente a Deportes Concepción en la segunda fecha de la Liga de Primera. Pero lo que más ha sorprendido a la hinchada cruzada es la ausencia de uno de sus pilares en la defensa de la UC, Daniel González.

El ex Santiago Wanderers, se consolidó en 2025 como parte fundamental de la zaga cruzada. Pero desde el encuentro con Deportes La Serena el jugador fue suplente y no ingresó al campo de juego.

Hace unos días se confirmaba a través de TNT Sports, que la decisión fue netamente técnica, ya que Daniel Garnero prefería una salida con un defensor zurdo, como lo es Juan Ignacio Díaz.

Finalmente, el mismo club a través de sus redes sociales, confirmaría que el jugador se encuentra lesionado acabando con las teorías.

El zaguero se encuentra realizándose un procedimiento quirúrgico torácico electivo, según informó el perfil oficial de Cruzados.

Daniel González se encuentra lesionado

Juan Ignacio Díaz se convertiría en el reemplazante natural del “Dani”, por lo que de seguir demostrando buen nivel como lo hizo en el encuentro de hoy, puede torcerle el brazo a González ante un posible regreso a las canchas.

¿Qué viene para la UC?

Los Cruzados enfrentarán a Cobresal el próximo sábado 14 de febrero a las 20:30 horas en el Estadio El Cobre. Este partido será válido por la tercera jornada de la Liga de Primera 2026.

En síntesis