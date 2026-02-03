Una de las obras estructurales más destacadas de Chile en 2025, fue la remodelación la antigua casa de Universidad Católica, el Estadio San Carlos de Apoquindo. Tras sus cambios el recinto pasó a llamarse Claro Arena, y si no bastó con ser reconocido a nivel local, también llamó la atención desde el extranjero.

La reconocida plataforma ArchDaily, nominó al establecimiento como “Building of the Year”, en donde competirá con recintos y estructuras de todo el mundo.

El complejo de los Cruzados luchará mediante una votación popular junto a las otras arquitecturas para avanzar a una ronda final.

El presidente del club, Juan Tagle, se refirió a la nominación con mucho orgullo, ya que fue un proyecto que tomó 3 años de remodelación.

“Estamos tremendamente orgullosos de que una revista especializada en arquitectura, la más leída del mundo, Archdialy, nos haya postulado como uno de los proyectos a ser el edificio del año, el Claro Arena“, señaló el dirigente cruzado.

Claro Arena nominado a “Edificio del Año”

A la UC le afectó de gran manera no contar con su estadio desde su salida en 2022, y esto se vio reflejado en los resultados que consiguió como local en el Estadio Santa Laura. Ya en agosto de 2025, la Franja volvería a su casa superando por 2-0 a Unión Española y realizando su inauguración oficial.

¿Cuándo se estrenará el Claro Arena en 2026?

Universidad Católica recibirá a Deportes Concepción el domingo 8 de febrero a las 20:30 horas en el Claro Arena. Esto por la segunda jornada de la Liga de Primera 2026.

En síntesis