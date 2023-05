Nehuén Paz nunca llegó a ser lo que esperaba. El defensor argentino de 30 años llegaba a la UC desde el Crotone de Italia con el cartel de ser figura en el equipo. De hecho, Paz firmó un contrato hasta fines de 2025 con el objetivo de ser un jugador que liderara la línea defensiva cruzada.

Sin embargo, esto no sucedió. Nehuén Paz nunca pudo brillar y por eso en el segundo semestre del año pasado partió de préstamo a Estudiantes de la Plata. Para este primera rueda, volvió a la UC, sin embargo no fue inscrito en el Campeonato Nacional ya que Ariel Holan no lo tenía en sus planes.

Por eso, desde Cruzados están buscando su salida y al parecer pronto la encontrarán. Esto debido a que, Fernando Agustín Tapia, en el programa Pauta de Juego, señaló que Paz sería la moneda de cambio que querría el conjunto calerano para liberar a César Pérez.

Nehuen Paz estaría cerca de salir de la UC. (Archivo)

Esta opción podría cumplir el áfan de la Universidad Católica de poder contar con César Pérez para la segunda rueda y de esta manera reforzar una de las zonas que estuvieron más débiles esta primera mitad de Campeonato Nacional.

Seguramente en las próximas horas habrán más novedades sobre el futuro tanto de Nehuén Paz, como también de César Pérez.