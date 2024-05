El Clásico Universitario entre Universidad de Chile y Universidad Católica terminó hace un par de días, pero el partido se sigue jugando ya sea por las polémicas de Nicolás Castillo o el soberbio golazo que hizo Fernando Zampedri.

La espectacular maniobra del ‘Toro’ goleador de la UC no solo quedará en la historia porque le dio el triunfo a los cruzados sobre los azules ante un repleto Estadio Nacional, sino que también para sumar en su lucha por ser el goleador histórico de la franja.

Ex UC pide cuidar a Zampedri. | Foto: Photosport

“A Zampedri hay que cuidarlo, ni se imaginan lo difícil que es hacer goles. En los últimos años a Católica fueron centro delanteros más importantes y no les fue bien, por eso digo cuiden a Zampedri, protéjanlo”, avisó Juan Carlos Almada, crack noventero de la UC en diálogo con El Mercurio.

En esa línea, Almada señala las dificultades de hacer lo que hoy por hoy hace el ex Rosario Central: “Jugar de 9 no es para cualquiera, algunos miran a Haaland y no les gusta, pero no saben lo que es jugar ahí. Yo aprendí mirando”, aportó.

En el cierre, apunta a los detractores de Rodrigo Barrera quien, hoy por hoy, sigue siendo el goleador histórico de Universidad Católica: “La ubicación es todo. Lo que no entiendo es el odio y rencor con Barrera, ese chico fue muy importante cuando llegamos a la final de la Libertadores”, remató.

Universidad Católica vs. Cobreloa, día y hora

Fernando Zampedri y compañía volverán a jugar este sábado 25 de mayo cuando, a partir de las 5:30 de la tarde, enfrenten en el Estadio Santa Laura a Cobreloa por la Fecha 14 del Campeonato Nacional 2024.