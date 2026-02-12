En la previa del duelo por la tercera fecha de la Liga de Primera, el director técnico de Universidad Católica, Daniel Garnero, analizó los desafíos que enfrentará su plantel este fin de semana donde no podrá contar con el suspendido Clemente Montes.

El estratega enfatizó la importancia de mantener la intensidad mental y descartó la llegada de nuevos nombres para cerrar la plantilla.

Garnero fue tajante al ser consultado sobre el estado anímico del equipo, asegurando que el concepto de “relajarse” no tiene cabida en su esquema de trabajo.

“Buscamos encontrar buenos momentos, sostener los resultados y el rendimiento. El objetivo es cosechar triunfos para acercarnos a las metas”, afirmó en conferencia de prensa.

Universidad Católica visitará a Cobresal por la Fecha 3 de La Liga de Primera

Respecto al choque ante Cobresal, el técnico reconoció la complejidad de jugar en el norte:

Garnero admitió que será su primera vez en el campamento minero.

Definieron la preparación como una "muy buena semana" para enfrentar a un rival que se hace fuerte en su cancha. El DT señaló que para obtener la victoria necesitarán un juego "serio, responsable y con poquísimos errores".

Plantel cerrado y situación de Sergi Santos

Uno de los puntos destacados fue la respuesta de Garnero ante los rumores que vinculan al delantero Sergi Santos con el club. El técnico se mostró sorprendido por la información y reafirmó su postura sobre las contrataciones: “Considero que tenemos el plantel completo. Sinceramente no creo que ocurra nada sorprendente antes del cierre del libro de pases”.

Cobresal vs Universidad Católica

El partido entre la escuadra cruzada y los “mineros” cerrará la jornada sabatina en uno de los puntos más altos de la geografía futbolística chilena: