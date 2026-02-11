Universidad Católica tuvo su primera alegría del 2026 dentro del la Liga de Primera, en el que los ‘Cruzados’ lograron sumar sus primeros tres puntos tras imponerse por 2-0 ante Deportes Concepción.

Este resultado sin duda que fue de tremenda importancia para el elenco de la ‘precordillera’ pensando en lo que es su gran objetivo del año, el poder coronarse como campeón del torneo nacional.

Lamentablemente para la Universidad Católica no todo fue alegría, ya que en las últimas horas el equipo comandado por Daniel Garnero recibió una terrible mala noticia por la sanción a una de sus grandes figuras.

Feroz castigo para Montes en la UC

Montes recibió dos fechas de castigo | Foto: Photosport

El Tribunal de Disciplina sesionó en las últimas horas tras lo que fue esta reciente fecha del torneo nacional, en la que le dio un duro golpe al delantero Clemente Montes tras lo que fue su expulsión ante Deportes Concepción.

El atacante vio la roja directa tras agredir sin balón al defensor Fausto Grillo, acción que fue consignada por el juez Cristian Garay en su informe arbitral y que desde el Tribunal, se encargaron sancionar.

Según informó el periodista Sebastián Aguilar de Radio Cooperativa, el atacante de los ‘Cruzados’ recibió dos fechas de suspensión tras lo que fue su roja directa ante Deportes Concepción.

De esta forma, el atacante de la Universidad Católica quedará fuera de dos importantes compromisos dentro del torneo nacional, en la que no estará presente ante Cobresal en El Salvador, ni ante Coquimbo Unido en el Claro Arena.

