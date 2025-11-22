Universidad Católica comienza a ultimar detalles para lo que es esta recta final de la temporada, en el que los ‘Cruzados’ tienen claro su principal objetivo en el torneo nacional, el que es poder adjudicarse con el Chile 2 para poder decir presente en la Copa Libertadores 2026.

En las últimas horas, el delantero nacional, Clemente Montes conversó con la prensa durante el lanzamiento de la Copa UC sub 17, en la que habló sobre lo que es el presente del equipo pensando en lo que son estas tres finales que le quedan en el torneo.

“A nosotros el parón no nos influyó. Al contrario, pudimos mejorar detalles, sobre todo en lo que nos cuesta mantener el equipo alto en la presión en los segundos tiempos. Ese es un objetivo claro para este partido, seguir sumando y cumplir el objetivo que tenemos, que es ser Chile 2”, comenzó señalando Montes.

Dentro de lo que son estos dichos, el crack de la UC sorprendió a todos al hacer una sincera confesión, en la que admitió el sentirse bien preparado para poder dar un nuevo salto al exterior a final de temporada, en la que en caso de concretarse algo, espera poder salir de la mejor forma.

Montes se sincera por su futuro | Foto: Photosport

“Mi idea es terminar el campeonato de la mejor manera. Después, salir de vacaciones y ver qué vamos a lograr con Católica. Quiero salir de la mejor manera o quedarme; hay que ver qué vamos a hacer. Yo quiero estar siempre bien con el club porque es el que me ha dado todo”, declaró.

Agregando a dicha confesión, el delantero de la UC indica que se siente mucho más preparado para tener su revancha en el extranjero, tras lo que ha sido la regularidad que ha podido sostener en los ‘Cruzados’ durante este 2025.

“Me siento mucho más maduro, estoy siendo un jugador más regular, que era lo que me propuse, que es ser titular e importante en el equipo. Pero hay que estar tranquilo. Ahora lo importante es el partido de mañana (hoy)”, enfatizó.

Montes ilusiona con quedarse si va a la Libertadores

Concluyendo, Montes no dejó un mensaje tan fatalista en la Universidad Católica sobre su futuro, en la que señaló que en caso de que el conjunto de la ‘Franja’ pueda decir presente en la Copa Libertadores 2026, le gustaría poder competir este torneo con la UC.

“Hace mucho tiempo que no juego este campeonato, que es muy lindo. Se puede generar un equipo más competitivo para pelear copas internacionales y salir campeón”, cerró.

En Síntesis…