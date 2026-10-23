Daniel Garnero ensaya esta formación en Universidad Católica para visitar a U. La Calera

El DT argentino tiene una duda en la defensa: Agustín Farías presentó molestias físicas y Daniel González utilizaría su lugar.

Universidad Católica volverá a la acción tras un mes: se medirá contra Unión La Calera por la fecha 25 de la Liga de Primera. El conjunto precordillerano debe ganar para mantenerse vivo en la disputa por el cupo Chile 2.

Para lograr tal misión, Daniel Garnero trabaja a toda máquina en San Carlos de Apoquindo y puede presentar novedades en el esquema de la UC. Así lo reportó el periodista Jorge Cubillos.

En los micrófonos de TNT Sports, el comunicador adelantó que Daniel González ensaya como defensor central en compañía de Agustín García Basso debido a las molestias físicas de Agustín Farias.

A su vez, no se descarta la participación de Branco Ampuero. Si bien regresó a los entrenamientos junto a sus compañeros en los últimos días, es una opción del cuerpo técnico cruzado.

Finalmente, Diego Corral le gana la pulseada a Clemente Montes para ser desde el arranque. Esto tendrá que ser ratificado en las siguientes jornadas: aún restan prácticas en Las Condes.

Daniel Garnero trabaja en la alineación de Universidad Católica. (Imagen: Photosport)

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La posible formación de Universidad Católica

El XI de la UC sería con: Vicente Bernedo; Sebastián Arancibia, Daniel González, Agustín García Basso, Eugenio Mena; Fernando Zuqui, Jhojan Valencia, Matías Palavecino; Diego Corral, Fernando Zampedri y Justo Giani.

Dicho compromiso entre Universidad Católica y Unión La Calera está programado para el domingo 25 de octubre. Se jugará a partir de las 15:00 horas en el Estadio Nicolás Chahuán Nazar.