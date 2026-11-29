Nicolás Fernández fue destacado en los 45' iniciales en el Estadio Ester Roa Rebolledo. Logró anotar un gol y entregar una asistencia.

Universidad de Chile tuvo un avasallador primer tiempo en su visita a Deportes Concepción por la fecha 29 de la Liga de Primera. El conjunto estudiantil brilló en el arranque del compromiso y se aventajó 4 a 0 en el marcador.

En dichos 45′ iniciales, hubo un jugador del cuadro azul que impactó tras haber ingresado a la estelaridad: ese es el caso de Nicolás Fernández. El lateral derecho ofició por el sector izquierdo y fue determinante.

¿La razón? Le cometieron el penal del primer gol de Charles Aránguiz (19′), luego anotó su propio tanto (23′) y finalmente asistió a Maximiliano Guerrero (38′). Los hinchas valoraron su notable tarde en el Estadio Ester Roa Rebolledo.

“Nico Fernández locura” y “Quería que se fuera, quién lo diría“, fueron parte de los comentarios de los fanáticos universitarios a través de X.

Cabe consignar que Nicolás Fernández es el sustituto de Marcelo Morales en esta ocasión. Este último quedó al margen de la citación por acumulación de cartulinas amarillas: volverá en la jornada 30.

Nicolás Fernández brilló en Universidad de Chile. (Imagen: Prensa U. de Chile)

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Hinchas de Universidad de Chile se rinden ante Nicolás Fernández

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