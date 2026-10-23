U. Católica vs. Audax Italiano: las dos fechas que se evalúan para disputar el partido

Universidad Católica logró su cometido y el encuentro fue nuevamente cancelado. Todo indica que se realizará en noviembre.

Universidad Católica y Audax Italiano mantienen en incertidumbre su enfrentamiento. Tras el reclamo precordillerano, el duelo por la jornada 24 de la Liga de Primera fue aplazado por segunda vez.

Debido a esto, quedó una duda instalada en el ambiente: ¿cuándo se jugará dicho compromiso por la categoría de honor? Según informa Punto Cruzado, hay dos fechas tentativas sobre la mesa.

Luego de que se desestimara realizar el encuentro el 28 de octubre (originalmente fijado para el 10/10), lo más probable es que se desarrolle en las primeras semanas de noviembre.

“Se barajan dos opciones, primero, el jueves 5 de noviembre previo a la fecha 27 de la Liga de Primera, o bien, el domingo 15 de noviembre“, comenzó señalando el medio partidario.

“Si el partido se termina jugando el 5 de noviembre, esto debería ser ratificado por parte de la ANFP no después del 26 de octubre, para no caer nuevamente en las peticiones fuera de plazos”, agregó.

Universidad Católica vs. Audax Italiano está pendiente. (Imagen: Photosport)

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Universidad Católica y Audax Italiano esperan fecha

A su vez, la publicación advierte que en el caso de que las autoridades se inclinen por la segunda jornada mencionada, ello tendrá que ser aprobado por ambas instituciones. ¿La razón? La fecha FIFA entre el 9 y 17 de noviembre.

“No se descarta que se juegue el 15 de noviembre. Y si bien es en medio de fecha FIFA, no hay problema de disputar en dichos dias en el caso que todas las partes estén de acuerdo“, cerró.