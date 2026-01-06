Universidad Católica continúa moviéndose en el mercado de fichajes con el objetivo de reforzar su plantel de cara a los grandes desafíos de la próxima temporada, en un escenario marcado por las peticiones del director técnico Daniel Garnero en el banco cruzado.

Durante la última campaña, el DT argentino sentó las bases de su proyecto deportivo, entregando señales claras de su idea de juego y de los perfiles que pretende para consolidar al elenco precordillerano tanto en el plano local como internacional. En ese marco, la dirigencia de Cruzados ha comenzado a responder a las solicitudes del entrenador.

Uno de los nombres que aparece en ese listado es el de Eduard Bello. El atacante venezolano, que actualmente se encuentra a préstamo desde Barcelona de Guayaquil, ha sido del gusto de Garnero y, en las últimas semanas, su continuidad y situación contractual se transformaron en uno de los temas relevantes en San Carlos de Apoquindo.

Eduard Bello anotó seis goles y entregó dos asistencias en la temporada 2025 | FOTO: Andres Pina/Photosport

La UC desembolsarían 200 mil dólares por Eduard Bello

En ese contexto, la UC habría dado un paso concreto para cumplir con una de las peticiones de su estratega. De acuerdo a la información entregada por ADN Deportes, Cruzados estaría dispuesto a desembolsar una importante suma de dinero para quedarse con el pase del ariete llanero.

“Serían 200 mil dólares los que desembolsaría Cruzados para quedarse con el pase del futbolista”, informó el citado medio.

Así, el equipo que hace de local en el Claro Arena busca consolidar el plantel que competirá en la fase de grupos de la Copa Libertadores, reforzando piezas que cuentan con la plena confianza del cuerpo técnico y confirmando la intención del club de apostar fuerte por la continuidad del proceso.

