Universidad Católica se prepara para un nuevo desafío en la Liga de Primera 2026: este sábado deberán visitar Cobresal en El Salvador, un rival complicado y siempre exigente.
El técnico Daniel Garnero no la tendrá fácil, ya que entre suspensiones y problemas físicos deberá reorganizar el plantel y definir un once competitivo para enfrentar a los Mineros.
En este escenario, la atención de los hinchas cruzados está puesta en cómo Garnero podrá mantener el equilibrio del equipo y sumar su segunda victoria consecutiva en el torneo, a pesar de las limitaciones que enfrenta.
Las cinco bajas que complican a la UC
Las ausencias que afectan al conjunto precordillerano son las siguientes:
- El delantero Clemente Montes se perderá el compromiso por cumplir las dos fechas de castigo tras la tarjeta roja recibida ante Deportes Concepción.
- El defensor Daniel González continúa en recuperación tras una intervención quirúrgica realizada la semana pasada para tratar un quiste en la zona torácica.
- Fernando Zuqui, Sebastián Arancibia y Alfred Canales siguen dentro del parte médico y, aunque se les ha visto entrenando con balón y casi a la par del plantel, no estarán disponibles para este sábado.
En síntesis…
- Universidad Católica enfrenta un desafío complicado en El Salvador ante Cobresal, con varias bajas sensibles que obligan a Daniel Garnero a reorganizar el equipo y buscar mantener la competitividad en la Liga de Primera 2026.