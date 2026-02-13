Universidad Católica se prepara para un nuevo desafío en la Liga de Primera 2026: este sábado deberán visitar Cobresal en El Salvador, un rival complicado y siempre exigente.

El técnico Daniel Garnero no la tendrá fácil, ya que entre suspensiones y problemas físicos deberá reorganizar el plantel y definir un once competitivo para enfrentar a los Mineros.

En este escenario, la atención de los hinchas cruzados está puesta en cómo Garnero podrá mantener el equilibrio del equipo y sumar su segunda victoria consecutiva en el torneo, a pesar de las limitaciones que enfrenta.

Las cinco bajas que complican a la UC

Las ausencias que afectan al conjunto precordillerano son las siguientes:

El delantero Clemente Montes se perderá el compromiso por cumplir las dos fechas de castigo tras la tarjeta roja recibida ante Deportes Concepción.

Clemente Montes no podrá estar ante Cobresal ni Coquimbo Unido | FOTO: Andres Pina/Photosport

El defensor Daniel González continúa en recuperación tras una intervención quirúrgica realizada la semana pasada para tratar un quiste en la zona torácica.

Fernando Zuqui, Sebastián Arancibia y Alfred Canales siguen dentro del parte médico y, aunque se les ha visto entrenando con balón y casi a la par del plantel, no estarán disponibles para este sábado.

En síntesis…