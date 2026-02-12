En diciembre de 2025, Fernando “Chiqui” Cordero puso fin a su carrera como futbolista, dejando un legado que incluye pasos por Unión Española y, sobre todo, un destacado paso por Universidad Católica, donde se consagró tricampeón.

Su tiempo en Los Cruzados no solo lo marcó en lo deportivo, sino también en lo personal, consolidando vínculos que van más allá del fútbol.

Hoy, como secretario del Sindicato de Futbolistas Profesionales (Sifup), Cordero combina el recuerdo de sus títulos con anécdotas familiares y personales, mostrando un lado cercano y humano.

Fernando Cordero disputó 182 partidos con la camiseta de la Franja | FOTO: Felipe Zanca/Photosport

Fernando Cordero y la “batalla familiar” con sus hijas: son de la U

En una reciente entrevista con el programa Marca Personal de La Metro FM, Cordero habló con sinceridad de su vida fuera de la cancha y de algo que llamó la atención de los oyentes: a qué equipo siguen sus hijas.

“Mis dos hijas mayores son chunchas, ese es el problema”, lanzó de entrada el exlateral, sacando risas y complicidad con los panelista del espacio radial.

El histórico defensor recordó también sus inicios como hincha de Universidad de Chile: “Hasta los 16 años iba a ver a la U al estadio porque todo mi círculo era todo de la U, pero cuando fui campeón con Católica me cambió todo”, confesó.

Finalmente, Cordero destacó la importancia personal y emocional que tuvo su paso por la UC: “Lo que viví yo en Católica: conocí a mi esposa, tuve mi familia, fui campeón con ella, entonces hay un vínculo más allá. El club por dentro es extraordinario”, concluyó.

En síntesis…

