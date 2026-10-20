La ANFP reprograma el duelo entre Universidad Católica y Audax Italiano: ya tiene fecha y horario

En las últimas horas se anunció la reprogramación del duelo entre Universidad Católica y Audax Italiano.

Una larga espera llegó a su fin para Universidad Católica y Audax Italiano, en el que luego de la suspensión del compromiso entre ‘Cruzados’ e ‘Itálicos’ tras el aluvión en la comuna de Las Condes, la ANFP finalmente logró encontrar una nueva fecha para disputar este encuentro

Dentro de las últimas horas se puso fin a esta gran interrogante para poder conocer cuando se disputará este compromiso que será clave para ambos equipos en el torneo.

El duelo pendiente entre Universidad Católica y Audax Italiano se disputará el próximo miércoles 28 de octubre a partir de las 20:30 horas en el Claro Arena.

Ante esta reprogramación, el calendario para los ‘Cruzados’ quedará bastante cargado, ya que tras el duelo ante Unión La Calera este fin de semana que se avecina, deberán enfrentar a los ‘Tanos’ a mitad de semana y luego, pondrán foco al Clásico Universitario ante Universidad de Chile.

Se reprogramó el UC vs Audax Italiano | Foto: Photosport

Por esto, Daniel Garnero deberá preparar de la mejor forma a sus jugadores para lo que serán estos compromisos que serán cruciales para el elenco de la ‘Franja’, quien busca quedarse con el cupo de Chile 2.

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Ahora, la Universidad Católica tiene todo sus ojos en lo que será su vuelta a las canchas para su duelo ante Unión La Calera, una de las tantas finales que le quedan al elenco de la precordillera en el torneo nacional.

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