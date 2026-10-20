Universidad Católica dispara contra la ANFP y anuncia: “Un reclamo formal por el…”

La directiva de la UC cuestionó la reprogramación del duelo contra Audax Italiano. Se fijó para el 28 de octubre.

Universidad Católica elevó una dura queja contra la ANFP. La escuadra precordillerana no quedó para nada contenta con la reprogramación de su encuentro vs. Audax Italiano por la fecha 24 de la Liga de Primera.

Luego de que la organización dictaminara este 19 de octubre que el partido tendrá que disputarse el miércoles 28 del mismo mes, la cúpula de la UC publicó una denuncia contra las autoridades a través de su canales oficiales.

¿La razón? La directiva de Cruzados acusa que esto va contra el marco normativo. El elenco de Las Condes entregó los pormenores técnicos que explican su frustración.

“Cruzados informa que ha presentado un reclamo formal ante la ANFP por el procedimiento utilizado para reprogramar el encuentro entre Universidad Católica y Audax Italiano”, señaló la misiva.

“En particular, el artículo 28 del Reglamento de la Ley N.º 19.327 establece un plazo mínimo de diez días hábiles para solicitar la autorización de determinados espectáculos de fútbol profesional“, agregó.

Universidad Católica cuestionó su reprogramación vs. Audax Italiano. (Imagen: Photosport)

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Universidad Católica dispara contra la ANFP

A su vez, la carta detalla un recado hacia los encargados del fútbol chileno. Cabe consignar que el duelo contra Audax Italiano estaba fijado originalmente para el 10 de octubre y se postergó por el aluvión en San Carlos de Apoquindo.

“Las reglas que se exige cumplir a los clubes deben ser respetadas también por quienes organizan (…) Su aplicación consistente es fundamental para garantizar la transparencia y la igualdad de condiciones entre los participantes”, lanzó la UC.