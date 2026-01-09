Universidad Católica será el primero de los tres equipos grandes de Chile en debutar de manera oficial en la temporada 2026, toda vez que los Cruzados disputarán la renovada Supercopa del fútbol chileno con formato de ‘final four’.

Daniel Garnero y sus dirigidos tienen una exigente temporada por delante, donde además de la mencionada Supercopa, deberán participar y competir en la Copa Libertadores de América, Copa Chile, Copa de la Liga y Liga de Primera.

Por lo mismo, el director técnico de la UC necesita y quiere un plantel robusto para poder enfrentar 5 competiciones. Si bien en los últimos días perdió a Tomás Asta-Buruaga en defensa, Garnero no se quiere quedar de brazos cruzados y ya tiene en la mira a su reemplazante.

La UC quiere a García Basso. | Foto: Photosport

Según dio a conocer El Mercurio, Agustín García Basso, jugador de Racing Club de Avellaneda, ‘es la primera alternativa’ para transformarse en nuevo jugador de Universidad Católica y llenar el vacío que dejó Asta-Buruaga.

El defensor central argentino de 33 años disputó 25 partidos con la camiseta de Racing Club de Avellaneda el año pasado, donde era más suplente que titular y fue perdiendo protagonismo con Gustavo Costas.

¿Se dará su llegada a San Carlos de Apoquindo? De momento no hay nada oficial, pero José María Buljubasich trabaja en silencio para darle a Universidad Católica un plantel competitivo para afrontar una temporada exigente.

En síntesis

Universidad Católica debutará este 2026 bajo un nuevo formato de ‘final four’ en Supercopa.

El técnico Daniel Garnero busca a Agustín García Basso para reemplazar al defensa Tomás Asta-Buruaga.