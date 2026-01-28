Universidad Católica no pudo partir de la mejor forma lo que fue su temporada 2026, en el que los ‘Cruzados’ cayeron en definición a penales ante Coquimbo Unido en la fina de la Supercopa del fútbol chileno.

Días después de lo que fue esta derrota, el volante colombiano, Jhojan Valencia conversó con los medios de comunicación en conferencia de prensa y rompió el silencio tras esta caída que fue un duro golpe para el grupo.

“Todavía estamos golpeados por el partido ante Coquimbo. Nadie dio declaraciones porque creo que no era el momento. Estabamos todos muy calientes, no queríamos decir cosas que no eran en el momento. Salió el profe a dar la cara por nosotros”, parte señalando Valencia.

Agregando a esto, el mediocampista indica: “Fue un partido atípico para nosotros, no nos pudimos encontrar en los 90 minutos, no tuvimos la intensidad y tampoco el juego que siempre nos caracteriza”.

Uno de los puntales de la UC también reconoció que no pudo mostrar su mejor versión dentro de este partido, pero no se escandaliza y señala que este año será mucho mejor para el club.

Valencia habla fuerte y claro en la UC | Foto: Photosport

“En lo personal siento que tampoco pude aportarle mucho al equipo, estaba impreciso, pero esto apenas comienza. No era como queríamos empezar el año, pero espero y estoy seguro que esto será algo que nos va a hacer despertar y corregir todos los errores que cometimos en ese partido”, manifestó.

Finalmente, Valencia indica que que los objetivos son claros por parte de la Universidad Católica para lo que será este 2026, en donde quieren ir a por todos los títulos que disputen en esta temporada y por esto, ya se han reforzado de buena forma en este mercado.

“De ahora en adelante hay que empezar los cuatro torneos que siguen con el pie derecho, ser protagonistas en los cuatro. Sabemos que tenemos la Copa Libertadores por delante, pero sin dejar atrás los torneos que también son muy importantes para nosotros”.

“En lo personal seguir creciendo y mejorando cada día para ayudar al grupo. Tenemos un gran grupo, con grandes refuerzos, que sé que nos van a ayudar mucho para poder competir este año”, concluyó.