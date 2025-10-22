Universidad Católica alista su recibimiento a Universidad de Chile en una nueva edición del Clásico Universitario. El conjunto precordillerano enfrentará a los azules en un duelo que ha generado amplia polémica en su antesala.

¿La razón? Debido a su participación en las semifinales de Copa Sudamericana ante Lanús, el cuadro laico intentó postergar el compromiso, pero sin mayores frutos. Tal situación no despertó mayor misericordia en la precordillera.

Así lo demostró Jhojan Valencia, que en conferencia de prensa adelantó el cruce ante el archirrival. Si bien comprende la situación del contrincante de turno, dejó en claro que el plantel de la UC no tiene pito que tocar: quieren la victoria.

“Ellos están en dos competencias, pero imagino que tienen una nómina larga de jugadores“, comenzó señalando el volante colombiano de Universidad Católica.

Luego, agregó: “No lo queremos aprovechar, pero no vamos a dejar de hacer nuestro trabajo porque tengan una competencia internacional. Vamos por lo nuestro y haremos lo que nos toca este fin de semana”.

Jhojan Valencia analizó el Clásico Universitario entre Universidad Católica y Universidad de Chile. (Photosport)

Cómo vive Universidad Católica la previa del Clásico Universitario

A su vez, el mediocampista de 29 años comentó cómo se espera el duelo ante Universidad de Chile en el camarín de la UC. Hay buen ambiente para recibir al histórico archirrival.

“Sabemos lo que conlleva un clásico y más en nuestra casa, con nuestra gente. Vamos a hacer todo lo que esté en nuestras manos para ganarlo. Hemos venido trabajando bien para conseguir la victoria”, expresó.

El Clásico Universitario, válido por la fecha 25 de la Liga de Primera, está pactado para este domingo 26 de octubre. Se jugará desde las 12:30 horas en el Claro Arena.