Universidad Católica ha tenido mucho movimiento dentro del mercado pensando en el 2026, en donde los dirigidos por Daniel Garnero buscan poder reforzar su plantel de la mejor forma, pero también podrían ver salir a importantes jugadores en los próximos días.

Sobre esta situación, en las últimas horas el periodista Gonzalo Fouillioux destapó en el programa ‘Todos Somos Técnicos’ de TNT Sports un tremendo terremoto en la UC sobre la situación del volante colombiano, Jhojan Valencia.

“Lo de Jhojan Valencia (su continuidad), yo tengo la información de que el jugador está dolido”, parte señalando Fouillioux.

Agregando más a su información, el comunicador indica que hasta día de hoy desde la Universidad Católica aún no se han acercado a él para ver su situación y el jugador estaría pensando seriamente en dejar el club.

El futuro de Valencia en la UC se complica | Foto: Photosport

“No ha recibido un gesto del club, por lo cuál está pensando seriamente en no continuar”, declaró.

Concluyendo, Fouillioux es claro al señalar que Valencia mantiene contrato vigente con la Universidad Católica, pero que el jugador tiene ofertas en la mesa del extranjero para poder ver su salida, la que hoy estaría muy cercana de concretarse.

“Tiene contrato vigente, pero si el jugador va y tiene una oferta… En este momento está complicado lo de Jhojan Valencia en la UC”, cerró.

En Síntesis