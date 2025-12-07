Universidad Católica logró una tremenda victoria en la última fecha del torneo nacional, en donde los ‘Cruzados’ se impusieron por 2-1 ante Unión La Calera gracias a los goles de Clemente Montes y Eduard Bello en el Claro Arena.

Este resultado le permite a los dirigidos por Daniel Garnero poder decir presente en lo que será la próxima edición de la Copa Libertadores, tras haber asegurado el Chile 2.

Ante lo que fue este duelo, el volante colombiano Jhojan Valencia conversó con TNT Sports y analizó lo que fue esta sufrida victoria ante los ‘Cementeros’, en la que nombra a la hinchada de la UC como la figura clave de este triunfo con su aliento.

“Como he dicho antes, el público es nuestro jugador 12, nos alientan a seguir adelante, a sacar los resultados y gracias a ellos sacamos este partido adelante”, declaró.

Valencia es una de las figuras de la UC | Foto: Photosport

Valencia pone en duda su futuro en la UC

Finalmente, Valencia fue consultado sobre lo que es su futuro pensando en el 2026, en la que puso muchas dudas por su continuidad en la Universidad Católica, ya que hasta día de hoy, no han llegado a un acuerdo para asegurar su permanencia en el club.

“Estamos todavía esperando, falta que se junten con mi representante para aclarar algunos temas, pero hasta el momento no hay nada”, cerró.

