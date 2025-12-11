Universidad Católica cerró de gran manea una temporada 2025 que, en un inicio, arrancó de manear espeluznante bajo el mandato de Tiago Nunes. En el segundo semestre, con Daniel Garnero, el equipo repuntó y se metió en fase de grupos de Copa Libertadores de América.

Ahora, el cuadro cruzado tiene que resolver qué jugadores se quedan, quiénes se van y quiénes llegan a San Carlos de Apoquindo pensando en una temporada 2026 donde tendrán participación en, al menos, 5 torneos distintos.

Una de las buenas figuras de la UC en este segundo semestre fue el colombiano Jhojan Valencia, quien acusó un feroz ninguneo por parte de la dirigencia: “Estamos a la espera de que el club nos responda el ofrecimiento que le hicimos con mi representante, pero todavía no tenemos respuesta”, dijo en diálogo con el periodista Jorge Cubillos de TNT Sports.

Valencia acusa que no le responden el teléfono en la UC. | Foto: Photosport

Valencia asegura que su permanencia en la UC “No es nada seguro, estamos esperando que nos respondan. Llevamos más de un mes esperando que respondan la solicitud que les hicimos, pero no ha habido respuesta”.

“Le cogí mucho cariño al club, a mis compañeros, a la hinchada, pero tampoco puedo estar en un lugar donde no me lo dan. Hace un mes mandé una propuesta y no me han respondido”, remató el cafetalero.

¿Levantará el teléfono José María Buljubasich? Lo concreto es que Jhojan Valencia fue uno de los puntos altos de la UC en la temporada y el jugador quiere continuar, pero todo dependerá de la directiva cruzada.

En síntesis

Universidad Católica (UC) clasificó a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026.

El jugador colombiano Jhojan Valencia espera respuesta de la directiva UC tras hacer una oferta.