No es la Liga MX: El nuevo destino de Gustavo Lema luego de su salida de Pumas UNAM

A Gustavo Lema no le fue como esperaba en su primera experiencia como entrenador principal. Después de muchos años trabajando al lado de Antonio Mohamed, el argentino se convirtió en el técnico de Pumas UNAM en diciembre de 2023.

Sin embargo, el entrenador no cumplió con las expectativas en el club auriazul y fue despedido en febrero de este año para que lo reemplace Efraín Juárez. Después de unos meses sin trabajo, Gustavo Lema ya tendría definido el próximo destino de su carrera.

De acuerdo a lo informado por César Luis Merlo, especialista en el mercado de fichajes, Gustavo Lema y Audax Italiano se encuentran en negociaciones avanzadas para que el argentino se transforme en el nuevo entrenador del conjunto chileno.

Audax Italiano está 7° actualmente en la tabla de la Primera División de Chile y pelea por entrar a la Copa Sudamericana. El equipo lleva una racha de tres derrotas consecutivas y por eso la directiva decidió despedir a su entrenador, Juan José Ribera.

Gustavo Lema en su época como entrenador de Pumas (Getty Images)

De esta manera, y a falta de tan solo tres jornadas para que finalice la Primera División, Gustavo Lema tiene el objetivo de sumar puntos para que Audax Italiano termine clasificándose a la Copa Sudamericana. Los Tanos se enfrentan con Everton de Viña del Mar, Ñublense y Colo Colo.

El paso de Gustavo Lema en Pumas

Gustavo Lema estuvo un poco más de un año con los Felinos y disputó un total de 54 partidos. Pumas ganó 22 encuentros, empató 14 y perdió 18 con el entrenador argentino al mando y quedó eliminado en dos ocasiones en cuartos de final de la Liguilla, primero ante Cruz Azul y luego frente a Rayados.

