Universidad Católica continúa afinando su plantel de cara a la temporada 2026, en un mercado de fichajes donde la dirigencia y el cuerpo técnico encabezado por Daniel Garnero han sido claros respecto al perfil de jugadores que buscan para potenciar al elenco precordillerano.

En ese escenario, no solo han aparecido nombres ofrecidos desde el exterior, sino también alternativas con pasado en la institución, futbolistas que conocen el club y que ven con buenos ojos un eventual retorno. Sin embargo, no todos esos ofrecimientos han encontrado una respuesta positiva desde la precordillera.

De hecho, en las últimas horas se conoció que uno de los ex Cruzados intentó acercarse con la intención de “volver a casa”, pero se encontró con una negativa clara por parte de la dirigencia. ¿De quién se trata?

Raimundo Rebolledo quiso volver a la UC y recibió una respuesta negativa

Según reveló el medio partidario Punto Cruzado, el lateral Raimundo Rebolledo fue quien inició conversaciones para regresar a la Franja de cara a la temporada 2026.

“Cuando Catuto intentó volver a Universidad Católica, desde la precordillera señalaron que buscaban otros tipos de jugadores en dicho puesto”, detalló el citado medio.

Raimundo Rebolledo es el jugador activo con más títulos en la historia de Universidad Católica | FOTO: Alejandro Astorga/Photosport

De hecho, esa búsqueda terminó concretándose con la llegada de Bernardo Cerezo, proveniente de Ñublense, como refuerzo para ese sector del campo de juego.

De esta manera, la UC cerró la puerta a un viejo conocido y apostó por un perfil distinto, ratificando que bajo la conducción de Garnero las decisiones en el mercado responden estrictamente a criterios futbolísticos y de planificación.

En síntesis…