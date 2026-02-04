Universidad Católica suma y sigue en el mercado de fichajes. A pesar de haber incorporado cinco refuerzos, el conjunto de San Carlos de Apoquindo puede tener un “nuevo” rostro.

¿Por qué entre comillas? Es que es un viejo conocido de la institución, incluso se forjó en la precordillera. Ya sabe lo que es conseguir títulos con el elenco de Las Condes: su nombre es Raimundo Rebolledo.

Según detalló Punto Cruzado, el lateral derecho de 28 años no ha sido descartado por la cúpula de la UC. Desde fines de la última temporada que ha estado trabajando en su vuelta.

“Aún sin haber terminado el torneo del año pasado, Raimundo Rebolledo sabía que no iba a continuar en Everton y desde ahí han existido conversaciones para ver un posible retorno a Universidad Católica“, lanzó el medio.

En dicha línea, la publicación agregó: “Aunque no ha tenido mayor avance, es algo que sigue sobre la mesa (…) Es una opción tanto como lateral derecho como izquierdo“.

Raimundo Rebolledo está en la mira de Universidad Católica. (Imagen: Photosport)

No solo Universidad Católica: el club que mira a Raimundo Rebolledo

Finalmente, se dejó en claro que hay otra escuadra que está tras los pasos del futbolista en cuestión. Tendrá que resolver su futuro cuanto antes: hay plazo hasta el 19 de febrero a las 23:59 horas.

“El propio jugador sigue aún sin cerrar dónde jugará este 2026, a pesar de existir conversaciones con otros clubes, en donde lo más cercano es Audax Italiano“, concluyó el sitio.

