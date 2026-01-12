El paso de Ignacio Saavedra por Universidad Católica estuvo marcado por títulos, regularidad y la convivencia con futbolistas que dejaron una huella profunda en uno de los ciclos más exitosos de la historia reciente del club.

Formado en San Carlos de Apoquindo, el mediocampista de 27 años compartió camarín con referentes consolidados, jóvenes promesas y extranjeros que terminaron siendo piezas clave en el funcionamiento del equipo. En ese recorrido, Saavedra fue testigo directo de distintos liderazgos y rendimientos individuales que marcaron época en la Franja.

Sin embargo, entre tantos nombres, hubo uno que lo impactó de manera especial, incluso sin haberlo visto jugar con anterioridad.

Ignacio Saavedra y su admiración por Matías Dituro

En una distendida entrevista con el medio DLT Sports, el actual jugador del PFC Sochi de Rusia, quien además integró la nómina de la selección chilena para los amistosos ante Rusia y Perú, reveló al futbolista que más lo sorprendió durante su etapa en la UC.

“El más locura de todos, que no lo conocía y no lo había visto, fue Matías Dituro”, reconoció Saavedra, evidenciando el impacto inmediato que le generó el arquero argentino desde su llegada al plantel cruzado.

Ignacio Saavedra junto a Matías Dituro en la UC | FOTO: Marco Vasquez/Photosport

El volante profundizó en su admiración con una anécdota que grafica la dimensión de su valoración: “Un día llevábamos como dos años, éramos bien cercanos, me siento en la mesa y le digo: ¿Cómo no estás jugando en el Real Madrid? De verdad es una locura, es extraordinario. Era jugar con uno más, literalmente”.

Finalmente, Saavedra explicó que el propio Dituro le compartió parte de su recorrido personal y profesional, marcado por errores tempranos y un proceso de madurez que terminó siendo clave en su carrera: “Él me dijo que cuando chico se mandó mil cagadas y terminó jugando en Bolivia. Estuvo en el Celta B y ahora tiene una cabeza tremenda”.

