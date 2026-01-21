Colo Colo encara la temporada 2026 con un plantel en plena renovación, buscando recuperar protagonismo en la Liga de Primera y reforzando ciertas zonas estratégicas del equipo de Fernando Ortiz.
En el Cacique buscarían sumar competencia directa con Fernando “Tuto” de Paul para el puesto de titular y, en medio del mercado de fichajes, ha surgido nuevamente el nombre de Matías Dituro como posible incorporación del Cacique.
El exarquero de Universidad Católica, actualmente en el Elche de España, es reconocido por su gran nivel y experiencia internacional, pero también por ser una opción costosa para el cuadro albo, lo que ha generado debate sobre si su llegada es realmente necesaria.
Manuel de Tezanos y la opción de Matías Dituro en Colo Colo
Manuel de Tezanos, periodista de Balong Radio y TNT Sports, se refirió al tema y analizó el panorama del arco albo y las prioridades de inversión del conjunto Popular.
“Necesita un arquero Colo Colo y si viniera Dituro es demasiado arquero para lo que necesita Colo Colo. Es un arquero de la Liga Española, caro probablemente, y tiene a Fernando de Paul que es buen arquero”, señaló de entrada De Tezanos.
El comunicador cree que Ortiz y Blanco y Negro deberían priorizar otras posiciones: “Yo creo que Colo Colo necesita un arquero del nivel de Fernando de Paul y gastarse la plata en otras posiciones de la cancha, como reemplazar a Vicente Pizarro”.
En síntesis…
- Manuel de Tezanos advierte que Colo Colo no necesita a Matías Dituro sino un arquero de nivel de Fernando de Paul.
- Según el periodista, la inversión debería centrarse en reforzar otras posiciones claves, como el mediocampo tras la salida de Vicente Pizarro.