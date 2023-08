Universidad Católica sigue sumido en una crisis deportiva y que, sin duda, es una de las peores de los últimos 5 años. El elenco cruzado aún logra el despegue definitivo con Nicolás Núñez y eso fue prueba de lo que pasó ayer ante Colo Colo en un pusilánime empate sin goles.

En el partido, además, el joven Alexander Aravena pasó desapercibido y la UC no complicó mayormente el andamiaje de Colo Colo. Todo ello preocupa a Rodrigo Vera, quien fue tajante respecto a la nueva era de Núñez y también lo que sucede con uno de los valores jóvenes más importantes del fútbol chileno.

“Otro partido deslavado, otro partido deslucido, de los que ya nos va habituando el fútbol chileno cada vez que se juega algo un poquito más importante (…) La Universidad Católica como equipo no avanza en nada, no avanzan ni siquiera un centímetro de lo que viene mostrando”, sentenció Vera a Bolavip.

Rodrigo Vera está preocupado por el nivel de Universidad Católica y de Alexander Aravena (Captura CHV)

Aravena de cara a la Roja

Otro punto que recalca en su diálogo Rodrigo Vera es la deslucida presentación que tuvo el partido entre ambos elencos. “A esperar que la vuelta entregue más de lo desabrido que dejaron hoy día. Católica no avanza nada y Colo Colo mantiene la línea futbolística dentro de la pobreza, pero es un espectáculo pobre“, indicó.

Lo que más lo tiene de los nervios a Vera y que hace hincapié es la caída en el nivel de Aravena, quien ayer fue una sombra de lo que venía mostrando el delantero de la UC en otros partidos.

“Puede ser la posición en que lo tiene Nico Núñez, no sé. Me preocupa lo de Aravena que no mejora y me preocupa de cara a los partidos de la Selección Chilena, porque para Berizzo es una pieza importante“, indicó.

“Es una alternativa muy relevante, sobre todo, para los partidos de Chile como local. Eso me deja preocupado”, terminó.