Este miércoles se realizó el lanzamiento oficial de la Liga de Primera 2026, evento del que participó el presidente de Cruzados, Juan Tagle, quien viene de sufrir la derrota de Universidad Católica en la final de la Supercopa, donde el gran protagonista fue el arquero Diego ‘Mono’ Sánchez.

El golero de Coquimbo Unido atajó dos penales y convirtió el suyo en la tanda que definió al nuevo campeón, lo que evitó que la UC se convirtiera en el mayor ganador del certamen.

Sobre aquello habló el timonel de La Franja, quien ya dio vuelta la página tras lo sucedido el domingo en Viña del Mar y ahora solo piensa en el debut por el torneo ante Deportes La Serena.

“La Supercopa era un riesgo, una posiblidad. Llegamos la final, nos dolió, pero nada. Desde ayer estamos pensando en La Serena, en el torneo nacional, que es el foco del mes de febrero. Ya en marzo cuando tengamos el sorteo de la Copa (Libertadores), podemos estar pensando en la Copa. Por ahora, torneo nacional, La Serena el domingo a las 6 de la tarde”, comenzó diciendo.

Al ser consultado por si cree que el ‘Mono’ Sánchez realizó una provocación en la Supercopa, al quitarse los guantes para los penales y luego festejar ante la banca de Católica, Tagle no quiso seguir agrandando la polémica.

“Prefiero no hablar más de eso, de Diego Sánchez. No amerita, gracias”, respondió el abogado al paso.

Respecto a lo que se viene en el torneo nacional, el presidente de Universidad Católica destacó lo bien que se han reforzado los demás equipos y los escenarios que se verán este año.

“Muy optimista con este año que viene, con buenos equipos, los equipos se han reforzado bien. Tenemos este torneo de la liga que va a ser atractivo, con mejores estadios, no solo el Claro Arena, sino que también varios estadios que se han remodelado, algunos han incorproado iluminación artificial que no tenían, mayor disponibilidad de estadios”, expresó.

“Esperemos que haya una buena relación con TNT Sports, con las autoridades en efecto, que no haya necesidad de reprogramar partidos, suspender partidos, que pueda haber asistencia masiva, que ojalá que cuando se pueda haya público de visita. Todas esas cosas creo que nos van a hacer un año donde estamos enfrentando a unas de las críticas que se hacía, que se jugaba poco fútbol en Chile. Ahora se va a jugar bastante y creo que va a ser un año muy interesante”, finalizó Tagle.

