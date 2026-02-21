La relación entre Universidad Católica y Gustavo Poyet nunca fue un lecho de rosas, pero a años de su partida, el técnico uruguayo decidió contar su verdad.

En una íntima charla con el periodista Rodrigo Rea, el actual DT campeón en Corea del Sur y fiero crítico del proceso de Marcelo Bielsa en Uruguay, recordó las tensiones que terminaron con su ciclo en 2021, justo antes de que los Cruzados sellaran el histórico tetracampeonato.

Poyet fue tajante al explicar por qué decidió dar un paso al costado tras una derrota ante Palestino. Según su relato, el desgaste con parte del plantel era irreversible y le planteó una solución radical a la dirigencia encabezada por Juan Tagle:

“Le dije al presidente: ‘o traemos tres jugadores y echamos a tres del plantel que no lo van a hacer, o me voy yo’. Decidí irme, se quedó el que estaba ahí (Cristian Paulucci) y ganaron la liga”, lanzó el charrúa, dejando entrever que su salida fue la llave para que el equipo se descomprimiera.

Gustavo Poyet volvió a referirse a la mala campaña que tuvo en la UC

Crítica a la conformación del plantel

El uruguayo también analizó la estructura del equipo que heredó de Ariel Holan. Aunque valoró la calidad de los canteranos, sintió que la brecha generacional era un problema para su idea futbolística:

El diagnóstico: Tenía cinco Sub 21 de gran nivel, pero la columna vertebral superaba los 32 años .

Tenía cinco Sub 21 de gran nivel, pero la columna vertebral superaba los . La frustración: Confesó que llegó a Chile intentando replicar la organización europea que no lo dejaron aplicar en Uruguay, pero se dio cuenta de que “las condiciones no estaban”.

Los “logros” que el hincha no le perdona

Pese a que su estilo nunca enamoró a la parcialidad cruzada, Poyet no se olvida de sus hitos: la épica remontada ante Colo Colo para ganar la Supercopa y el haber clasificado a octavos de final de la Copa Libertadores tras una década de frustraciones internacionales para el club.

Tras su reciente éxito con el Jeonbuk Hyundai Motors, el nombre de Poyet vuelve a sonar en el mercado, pero sus palabras dejan claro que su herida con el fútbol chileno aún no cierra del todo.