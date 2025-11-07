Universidad Católica comienza a ultimar detalles para lo que será su importante encuentro dentro de la Liga de Primera, en el que los ‘Cruzados’ se deben enfrentar ante Deportes La Serena en la cuarta región.

Para este duelo, el entrenador Daniel Garnero ha trabajado de buena forma con sus dirigidos pensando en lo que es este partido, en la que tienen como gran objetivo, el poder sumar una historia para afianzarse con el puesto de Chile 2.

El DT de la franja tiene dos grandes noticias para este encuentro es la que podrá volver a contar con la presencia del volante Jhojan Valencia y el delantero Fernando Zampedri, quienes volverían a la titularidad para este duelo.

Zampedri vuelve en la UC | Foto: Photosport

La formación de la UC

De esta forma, la probable formación de la UC sería con: Vicente Bernedo en portería; Tomás Asta-Buruaga, Daniel González, Branco Ampuero y Eugenio Mena en defensa; Jhojan Valencia, Ignacio Pérez y Alfred Canales en el mediocampo; Eduard Bello, Fernando Zampedri y Clemente Montes en el ataque.

El duelo entre Deportes La Serena y Universidad Católica se disputará este sábado 8 de noviembre a partir de las 12:30 horas en el Estadio La Portada y el árbitro de este encuentro será Cristián Garay.

