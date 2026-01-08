El día de hoy fue presentado oficialmente Matías Palavecino como nuevo refuerzo de Universidad Católica. En sus primeras declaraciones como cruzado, el ex Coquimbo Unido dejó en claro sus objetivos tanto personales como con el equipo de San Carlos.

“Quiero dejar mi huella acá, daré lo mejor para quedar en la historia del club, sería algo muy lindo”, declaró el volante argentino. Quien además, confirmó su deseo de replicar el título que ganó en 2025 con los piratas.

El formado en Rosario Central, vivirá su segunda experiencia en un equipo chileno, pero ahora con mayor desafío. Esto porque la UC jugará cinco torneos en 2026, empezando por la Supercopa que inicia el 20 de enero. Luego la Copa Chile, la Liga de Primera, la nueva Copa de la Liga y la anhelada Copa Libertadores.

En 2022, fue la última vez que los cruzados disputaron la “Gloria Eterna”, y desde ese año, solo quedaron eliminados en fases previas de Copa Sudamericana. En 2023 frente a Audax Italiano, 2024 frente a Coquimbo Unido y en 2025 contra Palestino. Siendo estos, unos de los años más negros en su historia hablando del plano internacional.

El nacido en Rosario fue el último de los cuatro refuerzos en ser presentado. Esto ya que desde el lunes los cruzados iniciaron la semana presentando a Justo Giani, luego a Jimmy Martínez y ayer a Bernardo Cerezo.

El ex volante de Coquimbo Unido dejó en claro sus objetivos con la UC para el 2026.

Al campeón argentino, se le preguntó sobre su pasado, en donde logró coincidir con Fernando Zampedri y Alfonso Parot, dos grandes referentes de la UC. “Compartí con él (Zampedri) en Rosario Central, obviamente yo era mucho más chico. Hoy me encuentro mucho más maduro y espero poder ayudarlo a lograr el objetivo personal que él tiene”, declaró el volante de 27 años.

¿Cómo fue la temporada de Matías Palavecino?

El campeón del fútbol chileno y ahora el nuevo “10” de la UC, jugó 38 partidos entre la Liga de Primera y la Copa Chile. En estos encuentros logró marcar 7 goles y entregar 14 asistencias, siendo el jugador clave en la lucha por el título.

