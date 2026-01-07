Universidad Católica es uno de los clubes que más se ha movido en este mercado de fichajes habiendo presentado a cuatro fichajes en un día. A pesar de estas nuevas caras, los cruzados tendrían en mente traer a un volante desde nada menos que Boca Juniors.

Según informa Radio Pauta, la UC tendría en su carpeta a Williams Alarcón, actual volante del Xeneize que no está teniendo muchos minutos. El formado en Colo Colo tuvo una rotura de meniscos en marzo de 2025, la cual lo tuvo fuera de las canchas aproximadamente dos meses, pero con lo que perdió regularidad en el equipo.

Los dirigidos por Daniel Garnero, se preparan rápidamente para lo que será la temporada 2026, teniendo su debut en el fútbol este año, el 20 de enero, en donde se enfrentarán a Huachipato, nueva edición de la Supercopa, quién viene de ganar la Copa Chile.

Actualmente en el mediocampo, los cruzados cuentan con los nombres de Johan Valencia, Gary Medel, Alfred Canales, Agustín Farías, Fernando Zuqui, quien se reintegró a los entrenamientos y a los nuevos refuerzos, Matías Palavecino, Justo Giani y Jimmy Martínez.

Por otro lado también están los canteranos debutantes, Vicente Cárcamo, Nicolás Letelier, Leehnan Romero y Bryan Gónzalez, quien regresa tras su préstamo en Unión San Felipe.

Williams Alarcón está en la mira de Universidad Católica.

El volante nacional habría sido pretendido por la UC desde hace tiempo atrás, según confirmó Coke Hevia, pero al igual que en la situación actual, no se pudo llegar a nada concreto.

El jugador de 25 años, tiene contrato hasta fines de 2028 con Boca Juniors. Pero según informan diversos medios argentinos, no sería nada raro que se diera una eventual salida a préstamo por parte del chileno.

¿Cómo fue la temporada de Williams Alarcón?

El seleccionado chileno disputó apenas 26 encuentros en la pasada temporada, en donde solo logró aportar con una asistencia frente a Independiente de Rivadavia en agosto y no logró anotar ningún gol.

