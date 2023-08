Universidad Católica no ha podido levantar cabeza y acumula 4 partidos sin conocer de victorias, sumando el Campeonato Nacional 2023 y Copa Chile, donde esta tarde deberá enfrentar a Colo Colo en un vacío Estadio Santa Laura.

La transición desde el segundo ciclo de Ariel Holan a Nicolás Núñez no ha sido fácil para el plantel cruzado, quienes aún no han podido encontrarse en la cancha y no llenan el paladar del exigente hincha de Universidad Católica.

Quien tuvo una visión crítica y liberó de cualquier tipo de culpas a Nicolás Núñez fue Mauricio Pinilla, ex delantero de Universidad de Chile quien en Deportes en Agricultura le prestó el ropero al DT y destrozó a Ariel Holan.

Núñez no tuvo un buen inicio en la UC. | Foto: Photosport

“Está pagando los platos rotos de la cagada que dejó Holan, porque finalmente un equipo como Católica que pretendía jugar como quería Holan sin un mediocampo consistente y consolidado termina siendo una fractura dentro del equipo”, dijo Pinigol.

Ex delantero nacional profundiza en su punto y remarca qué es lo que está fallando la versión de la UC con Nico Núñez al mando del buque: “Lo que no logra resolver Católica es eso, la falta de un mediocampo conformado”, dijo.

Pese a los problemas, los cruzados tendrán esta tarde una oportunidad de oro para poder remecerse de los últimos resultados enfrentando a un clásico rival con la necesidad de ganar para levantar la moral y llegar mejor aspectado a la revancha el próximo domingo.

