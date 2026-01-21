Universidad Católica debutó de buena manera en la Supercopa del fútbol chileno, donde derrotó por 4-2 a Huachipato en un partido que tuvo absolutamente de todo y a Fernando Zampedri como la gran figura del cuadro cruzado.

Así también lo cree Miguel Ángel Neira, histórico del cuadro cruzado quien dialogó con Bolavip Chile y apuntó que la renovación del delantero chileno-argentino es lo más destacado en el Mercado de Fichajes de la UC.

Neira aprobó el debut de Cerezo en la UC. | Foto: Photosport

“De todas maneras, yo siempre he dicho cuando me preguntan que confiamos demasiado en Zampedri y no tenemos un reemplazante en ese puesto. Hace mucha diferencia”, dijo sobre el Toro goleador.

Consultado por los refuerzos, aprobó a uno, reprobó a otro y no hizo mención sobre Díaz o Giani: “Me gustó Cerezo (Bernardo) en el primer tiempo. Yo esperaba más de Matías Palavecino, en Coquimbo todos le pasaban la pelota y acá en la Católica es distinto”, aseguró.

Ahora, Daniel Garnero y sus dirigidos se concentran para disputar la gran final de la Supercopa ante el ganador del duelo entre Coquimbo Unido y Deportes Limache que se disputará esta tarde en el Estadio Sausalito de Viña del Mar.

En síntesis

Universidad Católica derrotó 4-2 a Huachipato con Fernando Zampedri como la figura del partido.

El histórico Miguel Ángel Neira calificó la renovación de Zampedri como lo mejor del mercado.