Este domingo 25, en el Estadio Sausalito de Viña del Mar, Coquimbo Unido se coronó campeón de la Supercopa tras vencer a Universidad Católica en tanda de penales, con una destacada actuación del arquero Diego “Mono” Sánchez.

A pesar de que los Cruzados buscaron imponer su juego y demostrar superioridad, el equipo dirigido por Hernán Caputto sorprendió con la confianza de sus jugadores, generando problemas constantes en el medio y la defensa rival.

Esta dura caída abrió el debate sobre la solidez del conjunto de Daniel Garnero y sobre cómo algunos futbolistas responderán tanto en la Liga de Primera como en la exigente fase de grupos de la Copa Libertadores.

Matías Palavecino recibe sus primeras críticas en Universidad Católica

Uno de los análisis más críticos llegó de la mano de Miguel Ángel Neira, referente histórico de la UC en los títulos de 1984 y 1987.

El exseleccionado chileno contestó el teléfono a Bolavip Chile y destacó la figura del arquero de los Piratas. “Coquimbo tiene un tipo que irradia tanta confianza que es el Mono Sánchez. Él es el artífice de esto”, lanzó de entrada.

Luego, Neira evaluó el rendimiento de Matías Palavecino, refuerzo cruzado, y las decisiones de Garnero durante el partido.

“Católica no me gustó para nada cómo jugó (…) A Matías Palavecino le pesó la camiseta, no se nota como un jugador que quiere agarrar el equipo y mover la pelota de un lado a otro. No todos van a jugar para él como en Coquimbo y ahí tiene que aparecer su personalidad“, agregó.

Matías Palavecino fue reemplazado a los 56 minutos por Justo Giani | FOTO: Sebastian Cisternas/Photosport

“La posición que le dio a Cuevas nada que ver, está inventando tonteras Garnero teniendo otro jugador para eso”, sentenció el otrora goleador.

