Universidad Católica sigue activa en el mercado de fichajes 2026, buscando reforzar su plantel de cara a una temporada exigente, donde los Cruzados deberán afrontar más de dos frentes, destacando su participación en la Copa Libertadores.

Con Daniel Garnero como director técnico, desde San Carlos de Apoquindo ya han asegurado varios refuerzos, entre los que destaca Matías Palavecino, figura de Coquimbo Unido y de la Liga de Primera.

Sin embargo, en San Carlos de Apoquindo continúan explorando opciones y entre los nombres que suenan está el mediocampista Diego Valdés, actualmente en Vélez Sarsfield.

El jugador de 31 años ha disputado 10 partidos en su paso por Vélez | FOTO: Angelo Saavedra/Photosport

Miguel Ángel Neira no quiere ver a Diego Valdés en Católica

En ese contexto, Miguel Ángel Neira, histórico exvolante cruzado, entregó a Bolavip Chile su visión sobre esta potencial incorporación, opinando con la franqueza que siempre lo ha caracterizado.

“Está Matías Palavecino. ¿Para qué piensan en Diego Valdés? Sería un error (…) Que le den la pasada a algún cabro chico que juegue bien de 10 para que se meta el plantel”, lanzó de entrada Neira.

“La Católica tiene que fijarse en otro central porque tiene dos centrales y si va a pelear algo importante tiene que contratar otro, volante ya tiene”, remató.

En síntesis…