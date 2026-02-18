Van tres fechas de la Liga de Primera 2026 y, parar sorpresa de todos en la previa, el mejor de los equipos grandes ha sido Colo Colo, equipo que ostenta seis puntos versus los cuatro de Universidad Católica y los dos de Universidad de Chile.

Si bien el torneo es largo y queda mucho paño por cortar, fue el histórico ex jugador de Universidad Católica, Miguel Ángel Neira, quien hace un par de días aseguró que la UC ganaría el torneo ‘caminando’.

Neira ve más peligroso a Colo Colo que la U. | Foto: Photosport

En diálogo con Bolavip Chile, el ex jugador reafirmó sus dichos pese a la caída de los Cruzados ante Cobresal: “Yo creo que sí, lo ganará mirando para atrás. Al rival que yo veo más peligroso es Colo Colo tiene muy buenos jugadores, muchos jóvenes que resuelve partidos y eso es muy importante”, dijo sobre los albos.

En cuanto a Universidad de Chile, que ha mostrado más dudas que certezas en el arranque, Neira asegura que “Lo de la U es lamentable, tres fechas y todavía no pueden ganar. Pero es un equipo que va a remontar”.

En el cierre, advierte que el torneo lo disputarán los tres grandes, pero serán los Cruzados los que se impondrán a final de año: “El torneo estará entre los tres, pero veo que la Católica está más sólida. Dependemos mucho de Fernando Zampedri”, remató.

En síntesis

Colo Colo lidera a los equipos grandes con seis puntos en la Liga de Primera 2026.

Miguel Ángel Neira afirmó que Universidad Católica ganará el torneo tras su caída ante Cobresal.