En Universidad Católica miran con mayor tranquilidad el actuar del elenco dirigido por Tiago Nunes tras el tremendo triunfo en su visita a Deportes Copiapó en el norte de nuestro país.

Los Cruzados recuperaron el rumbo luego del arribo del DT brasileño y los hinchas del elenco precordillerano se ilusionan con poder pelear el título del fútbol chileno.

Pese a eso, siguen algunas críticas por ciertas decisiones que han tomado desde la dirigencia del cuadro universitario en el último tiempo, como son los casos de las contrataciones de refuerzos.

MIGUEL NEIRA SE AGARRA LA CABEZA POR LA NO CONTRATACIÓN DE LUCIANO CABRAL

Miguel Ángel Neira, exfutbolista que llegó a ser capitán y levantó dos títulos de Primera División, conversó con BOLAVIP CHILE y se mostró ofuscado por no ir por el fichaje de Luciano Cabral, una de las figuras de Coquimbo Unido y del Torneo Nacional.

“El mejor jugador por lejos ha sido Luciano Cabral, no tiene comparación con nadie. Cabral un 7 y el que lo sigue un 2.¡Es que es muy bueno!. Les dije a los de la Católica que lo compraran y no quisieron, contrataron a dos argentinos chicos que no juegan nada”, advirtió el ex seleccionado chileno.

Cabral está sonando con fuerza en dos de los tres equipos grandes de nuestro país | FOTO: Raul Zamora/Photosport

LOS CANDIDATOS AL TITULO PARA EL EX UNIVERSIDAD CATÓLICA

Incluso, Neira fue más allá y reveló a nuestro sitio cuáles son los equipos que son candidatos a quedarse con esta nueva temporada del balompié nacional.

“¿La Católica? No. Yo creo que el que le puede amargar el título a la U es Colo Colo porque tiene que empezar a remontar y va a distribuir bien su gente cuando le toque copa internacional y campeonato. Colo Colo es el rival de la U, Iquique no porque no tiene plantel”, remató.