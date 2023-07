"No sé si me diría que sí": Juvenal Olmos le propuso a Claudio Borghi ser dupla técnica en la UC

“El celular está abierto”, con estas palabras Juvenal Olmos contestó a la pregunta de un hincha cruzado en Instagram y se mostró disponible para asumir la banca de la Universidad Católica.

En Todos Somos Técnicos, Manuel de Tezanos, le consultó sobre si aceptaría conversar con Juan Tagle en caso de recibir un llamado. La respuesta del ex DT de la Selección Chilena fue clara con un “sí” rotundo.

Además le consultaron sobre el cuerpo técnico. Ahí propuso como idea a un compañero de espacio. “Está acá. No sé si me diría que sí. No sé si ayudante… se lo plantearía a don Claudio (Borghi)”.

Juvenal Olmos no descarta volver a la UC (Foto: Photosport)

Claudio Borghi respondió ante este ofrecimiento del histórico de la UC. “¿A mí? Estoy tan tranquilo acá, estoy cómodo. Yo sería un mal ayudante de campo”, aseguró el campeón del Mundo en el 1986.

El Bichi además aseguró que por ahora no piensa dirigir, pero sí se mostró abierto a volver a tomar una oportunidad pronto. “No tengo previsto dirigir… hasta fin de año”.