Desde sus inicios, la Universidad Católica ha sido un club sumamente elogiado a la hora de formar jugadores, pero no todos los futbolistas que llegan a San Carlos de Apoquindo con una maleta de sueños tienen regularidad en el Primer Equipo.

Este es el caso de Yerco Oyanedel, lateral que en su momento fue elegido como el reemplazante natural de Alfonso Parot, sin embargo, después no fue tomado en cuenta y ha tenido que dar la vuelta larga para cumplir sus objetivos.

Lo cierto es que fue en Unión La Calera donde el jugador que participó en los 3 partidos que disputó la Selección Chilena en el Mundial Sub 17 en la India pudo sobresalir y tener mayor regularidad.

Oyanedel vistiendo la camiseta de la Roja en el Sudamericano Sub 17 que se jugó en Chile en 2017 | FOTO: Jorge Loyola/Photosport

Yerco Oyanedel está a la espera de una nueva oportunidad en el fútbol chileno

Ahora, el defensor de 24 años se encuentra sin club tras su último paso por Deportes Copiapó y en conversación con AS Chile se mostró abierto a volver al cuadro de la Franja Cruzada.

“En La Calera me fue súper bien. En un principio, me dijeron que llegaba más que nada por un tema de los minutos Sub 20. Después, de a poco me fui ganando la titularidad y jugué más partidos de los que personalmente tenía previsto para ese año”, recordó.

En los Cementeros, Oyanedel supo disputar la Copa Sudamericana | FOTO: Andres Pina/Photosport

A la hora de ser consultado sobre un posible regreso al elenco universitario, Oyanedel no titubeó. “A cualquiera le gustaría jugar en un grande de Chile. Si se da la posibilidad de volver a Universidad Católica, lo tomaría con gusto. Pero eso no va en mí, es un tema de la dirigencia”, remarcó.

“No sé cómo están para este año, si buscan un lateral o no, pero estoy con esa espina quizás de poder jugar por lo menos una temporada en el club que me formó desde los diez años. Si se da la oportunidad, bienvenido, y si no, a seguir para adelante”, cerró Oyanedel.

Los números de Yerco Oyanedel en Deportes Copiapó en este 2024

Durante este la temporada 2024, el lateral izquierdo Yerco Oyanedel disputó 22 partidos oficiales con la camiseta del León de Atacama y aportó con tres asistencias.