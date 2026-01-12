Universidad Católica tendría de vuelta a uno de los jugadores que más destacaron en la segunda rueda. A pesar de haberse despedido del club, todo habría tomado un giro y el futbolista estaría de vuelta en el equipo.

Tomás Asta-Buruaga seguirá siendo jugador de la UC. Pese a que se había despedido oficialmente a través de Instagram, el lateral borró la publicación como si nada hubiese pasado.

El nacido en Vitacura era una de las bajas confirmadas en los cruzados para este 2026, y por arte de magia todo tomo un rumbo inesperado. El ex Everton volvería a defender los colores de la franja en la presente temporada llena de fútbol.

Y esto ya que los cruzados tendrán el desafío de disputar cinco torneos en la temporada. En los que se encuentran la Liga de Primera, Copa Chile, Supercopa,la nueva Copa de La Liga y la ansiada Copa Libertadores.

Reivindicación es la palabra que define al formado en Unión Española. Esto por el error que cometió en aquel Clásico Universitario disputado en mayo del 2025, en el que terminó en triunfo de Universidad de Chile por 1-0 con gol de Rodrigo Contreras.

Tomás Asta-Buruaga sigue en la UC

Luego de esta equivocación, al jugador le llovieron las críticas por parte de la hinchada cruzada. Pero el defensor supo reinventarse para sacar su mejor versión y así convertirse en el lateral derecho titular de la UC. Y por si fuera poco, marcando un gol en el clásico frente a Colo Colo en la goleada por 4-1 en agosto del 2025 jugado en el Estadio Monumental.

¿Volverá para ser titular en Universidad Católica?

Con su regreso, Asta-Buruaga tendrá un gran desafío en este año. Ya que con la recuperación de Sebastián Arancibia y la contratación de Bernardo Cerezo, la UC tendrá 3 jugadores encargados de la banda derecha.

