El mercado de fichajes de Universidad Católica ha estado especialmente activo, donde no solo las incorporaciones han concentrado la atención, sino también las definiciones internas respecto a la continuidad de algunos jugadores del plantel cruzado.

En ese escenario, la zona defensiva se transformó en uno de los principales focos de análisis para la dirigencia y el cuerpo técnico encabezado por Daniel Garnero, considerando posibles salidas y la necesidad de sostener una base sólida para competir tanto en el plano local como internacional.

Uno de los casos que mayor ruido generó fue el de Tomás Asta-Buruaga. El defensor incluso se había despedido públicamente de la Franja a través de su cuenta de Instagram, dando por cerrado su ciclo en el club.

Tomás Asta-buruaga borró su despedida de la UC en Instagram | FOTO: Pepe Alvujar/Photosport

Sin embargo, en las últimas horas se produjo un giro inesperado que cambió por completo el panorama y remeció el mercado.

Tomás Asta-Buruaga seguirá en Universidad Católica

Pese a esa despedida pública, la situación dio un vuelco total. Según informó el periodista César Luis Merlo a través de su cuenta de X, el ex Everton de Viña del Mar continuará en la UC, confirmando así una voltereta inesperada en su situación contractual.

“Tanto el club como el futbolista cedieron y se espera que en los próximos días firme la renovación hasta diciembre de 2026”, señaló el comunicador trasandino.

De esta manera, el cuadro de San Carlos de Apoquindo logra retener a un jugador que parecía fuera del proyecto, en una vuelta de timón que refleja la dinámica cambiante del mercado y confirma que, incluso tras una despedida pública, nada queda completamente cerrado hasta la firma final.

