Universidad Católica se prepara para lo que será una exigente temporada 2026, donde el cuadro cruzado tendrá que disputar nada más ni nada menos que cinco torneos y tiene la obligación de ser protagonista en todos ellos.

La fase de grupos de Copa Libertadores de América, Supercopa, Liga de Primera, Copa Chile y Copa de la Liga son los torneos que la UC tendrá este año y para eso ya ha anunciado a varios jugadores como flamantes refuerzos.

Piñeiro no seguirá en Everton. | Foto: Photosport

Uno que vuelve a estar en la órbita del cuadro cruzado como lo hizo en otros Mercados de Fichajes es Rodrigo Piñeiro, ex jugador de Everton quien no seguirá en Viña del Mar tras no ser renovado su contrato.

Eso sí, si la UC quisiera reactivar interés y traer al jugador, tendría que conversar con Vélez Sarsfield de Argentina, cuadro que compró su carta a Unión Española y tiene ligado al uruguayo hasta diciembre de 2026.

De momento, no ha habido ningún acercamiento formal entre la UC y el jugador, pero es un hecho que en mercados pasados el cuadro cruzado se interesó por el uruguayo que sorprendió en el fútbol chileno por su habilidad y su destreza.

