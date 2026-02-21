Universidad Católica se hizo fuerte en el Claro Arena y venció por 3-1 a Coquimbo Unido. La UC logró derrotar a los Aurinegros tras 3 años sin salir victoriosos.

La visita abriría la cuenta a los 19′ minutos tras una serie de rebotes luego de un córner, en lo que Alejandro Camargo aprovecharía y remataría dentro del área.

Minutos más tarde, a los 35′, Justo Giani metería un letal cabezazo para poner el 1-1 a favor de los locales.

Iniciado el segundo tiempo, Fernando Zampedri a los 48′ minutos rozaría con la cabeza un centro de Cristián Cuevas para ponerse arriba en el marcador.

A los 58′ los Piratas sufrirían con la expulsión de Juan Cornejo al saltar con un brazo muy abierto y propinar un codazo directo a la cara de Tomás Asta-Buruaga.

Fernando Zampedri encaminó la victoria de la UC

Fernando Zampedri convertiría nuevamente, pero esta vez vía penal, tras ser agarrado dentro del área a los 70′ minutos.

¿Qué viene para la UC y Coquimbo?

Los dirigidos por Daniel Garnero deberán viajar a Chillán para enfrentar a Ñublense el domingo 1 de marzo a las 20:30 horas. Por el lado de los Aurinegros, tendrán que recibir a Deportes Concepción en Coquimbo el próximo sábado 28 de febrero a las 12:00 horas.

Revisa la tabla de posiciones actualizada:

Pos Club PJ G E P GF GC DG Pts 1 Huachipato 4 3 0 1 7 3 4 9 2 Colo-Colo 4 3 0 1 5 3 2 9 3 Ñublense 4 2 2 0 4 2 2 8 4 U. Católica 4 2 1 1 9 6 3 7 5 Deportes Lim… 3 2 1 0 6 3 3 7 6 Cobresal 4 2 1 1 6 6 0 7 7 U. La Calera 4 2 0 2 4 3 1 6 8 Coquimb… 4 2 0 2 5 5 0 6 9 O’Higgins 4 2 0 2 4 4 0 6 10 Univ. Concep… 3 2 0 1 3 4 -1 6 11 Audax Italiano 3 1 1 1 3 1 2 4 12 U. de Chile 3 0 2 1 1 2 -1 2 13 Palestino 4 0 2 2 3 6 -3 2 14 La Serena 3 0 1 2 2 4 -2 1 15 Concepción 4 0 1 3 3 7 -4 1 16 Everton 3 0 0 3 0 6 -6 0

