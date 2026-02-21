Universidad Católica se hizo fuerte en el Claro Arena y venció por 3-1 a Coquimbo Unido. La UC logró derrotar a los Aurinegros tras 3 años sin salir victoriosos.
La visita abriría la cuenta a los 19′ minutos tras una serie de rebotes luego de un córner, en lo que Alejandro Camargo aprovecharía y remataría dentro del área.
Minutos más tarde, a los 35′, Justo Giani metería un letal cabezazo para poner el 1-1 a favor de los locales.
Iniciado el segundo tiempo, Fernando Zampedri a los 48′ minutos rozaría con la cabeza un centro de Cristián Cuevas para ponerse arriba en el marcador.
A los 58′ los Piratas sufrirían con la expulsión de Juan Cornejo al saltar con un brazo muy abierto y propinar un codazo directo a la cara de Tomás Asta-Buruaga.
Fernando Zampedri convertiría nuevamente, pero esta vez vía penal, tras ser agarrado dentro del área a los 70′ minutos.
¿Qué viene para la UC y Coquimbo?
Los dirigidos por Daniel Garnero deberán viajar a Chillán para enfrentar a Ñublense el domingo 1 de marzo a las 20:30 horas. Por el lado de los Aurinegros, tendrán que recibir a Deportes Concepción en Coquimbo el próximo sábado 28 de febrero a las 12:00 horas.
Revisa la tabla de posiciones actualizada:
|Pos
|Club
|PJ
|G
|E
|P
|GF
|GC
|DG
|Pts
|1
|Huachipato
|4
|3
|0
|1
|7
|3
|4
|9
|2
|Colo-Colo
|4
|3
|0
|1
|5
|3
|2
|9
|3
|Ñublense
|4
|2
|2
|0
|4
|2
|2
|8
|4
|U. Católica
|4
|2
|1
|1
|9
|6
|3
|7
|5
|Deportes Lim…
|3
|2
|1
|0
|6
|3
|3
|7
|6
|Cobresal
|4
|2
|1
|1
|6
|6
|0
|7
|7
|U. La Calera
|4
|2
|0
|2
|4
|3
|1
|6
|8
|Coquimb…
|4
|2
|0
|2
|5
|5
|0
|6
|9
|O’Higgins
|4
|2
|0
|2
|4
|4
|0
|6
|10
|Univ. Concep…
|3
|2
|0
|1
|3
|4
|-1
|6
|11
|Audax Italiano
|3
|1
|1
|1
|3
|1
|2
|4
|12
|U. de Chile
|3
|0
|2
|1
|1
|2
|-1
|2
|13
|Palestino
|4
|0
|2
|2
|3
|6
|-3
|2
|14
|La Serena
|3
|0
|1
|2
|2
|4
|-2
|1
|15
|Concepción
|4
|0
|1
|3
|3
|7
|-4
|1
|16
|Everton
|3
|0
|0
|3
|0
|6
|-6
|0
En síntesis
- Fin a la racha: Universidad Católica venció 3-1 a Coquimbo Unido en el Claro Arena, logrando derrotar a los “Piratas” después de tres años sin victorias.
- Zampedri protagonista: Tras el empate parcial de Justo Giani, Fernando Zampedri anotó un doblete (un cabezazo y un penal) para remontar el gol inicial de Alejandro Camargo.
- Superioridad numérica: El equipo visitante se vio condicionado a los 58′ minutos por la expulsión de Juan Cornejo, quien recibió la tarjeta roja tras un codazo a Tomás Asta-Buruaga.