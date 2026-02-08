Universidad Católica venció por 2-0 a Deportes Concepción en la segunda fecha de la Liga de Primera. Los Cruzados se impusieron con un tanto de su goleador, Fernando Zampedri.

Daniel Garnero sumó su primera victoria en el Campeonato Nacional y de momento se mantiene invicto en el torneo chileno.

Sin hacerse mucho daño en el primer tiempo, los Cruzados harían valer la localía marcando en el inicio de la segunda mitad.

Tras un excelente pase filtrado de Matías Palavecino que dejaría en un mano a mano al “Toro” Zampedri, el artillero no fallaría y abriría la cuenta a las 51′ minutos.

Justo Giani anotaría el 2-0 tras picársela al portero de los Lilas, luego de un gran pase de Fernando Zampedri a los 70′ minutos de juego.

Fernando Zampedri lleva dos goles en dos partidos en la Liga de Primera

Solo 3 más tarde, a los 73′ minutos, Clemente Montes se iría expulsado, tras lanzar una patada desde el piso a Fausto Grillo.

¿Qué viene para ambos equipos?

Los Cruzados deberán viajar al norte para enfrentar a Cobresal el próximo 14 de febrero a las 20:30 horas. Mientras que los Lilas jugarán el “Derbi Penquista” contra Universidad de Concepción el domingo 15 a las 12:00 horas.

Así quedó la tabla de la Liga de Primera:

Pos Club PJ G E P GF GC DG Pts 1 O’Higgins 2 2 0 0 3 1 2 6 2 Audax Italiano 2 1 1 0 3 0 3 4 3 U. Católica 2 1 1 0 4 2 2 4 4 Deportes Limache 2 1 1 0 4 2 2 4 5 Coquimbo Unido 2 1 0 1 3 2 1 3 6 U. La Calera 1 1 0 0 1 0 1 3 7 Cobresal 1 1 0 0 1 0 1 3 8 Colo-Colo 2 1 0 1 3 3 0 3 9 Huachipato 2 1 0 1 2 2 0 3 10 Univ. Concepción 2 1 0 1 1 3 -2 3 11 Ñublense 2 0 2 0 2 2 0 2 12 La Serena 2 0 1 1 2 3 -1 1 13 U. de Chile 2 0 1 1 1 2 -1 1 14 Palestino 2 0 1 1 2 4 -2 1 15 Deportes Concepción 2 0 0 2 1 4 -3 0 16 Everton 2 0 0 2 0 3 -3 0

