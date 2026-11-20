Universidad Católica tiene un importante compromiso este fin de semana dentro de la Liga de Primera, en donde los ‘Cruzados’ se verán las caras ante Colo Colo, en un nuevo clásico del fútbol chileno.

Este duelo es crucial para el equipo de Daniel Garnero pensando en lo que es su ardua lucha con la Universidad de Chile por lo que es el cupo al Chile 2, el único gran objetivo al que aspira la UC en este cierre de temporada.

Para lo que será esté partido, el conjunto de la ‘Franja’ recibió una cruda noticia a días de este duelo, en la que un importante jugador del elenco de la precordillera no podrá decir presente ante Colo Colo.

Se trata del defensor, Eugenio Mena, quien sufrió un problema muscular a días de este duelo y que lo dejará fuera del crucial partido ante Colo Colo, siendo una baja sensible para la Universidad Católica.

Mena será baja en la UC | Foto: Photosprt

Así lo informó el periodista Jorge Cubillos en TNT Sports, en la que señaló que el ‘Keno’ sufrió este inesperado inconveniente físico, el que lo dejó descartado de este partido ante los ‘Albos’.

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De esta forma, la Universidad Católica deberá buscar una solución para lidiar con la ausencia de Eugenio Mena en la banda izquierda de la defensa, en la que todo apuntaría que Agustín García-Basso sería su reemplazante.

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