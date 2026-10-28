El jugador de la UC más criticado en el primer tiempo contra Audax Italiano: “Da pena”

Eugenio Mena no convenció a los hinchas de Universidad Católica en los 45 minutos iniciales en el Claro Arena.

Universidad Católica tuvo un complejo primer tiempo contra Audax Italiano por la fecha 24 de la Liga de Primera. Si bien el cuadro precordillerano se aventajó 1-0 en el marcador, un jugador fue duramente criticado por sus fanáticos.

¿De quién se trata? A través de redes sociales, los hinchas de la UC se lanzaron contra Eugenio Mena. El lateral izquierdo no convenció en los 45′ iniciales y recibió cuestionamientos mediante X.

Debido a la poca fineza que tuvo con el balón en sus pies, el zurdo no aprobó para los seguidores de Universidad Católica. Fue desde el arranque en el elenco dirigido por Daniel Garnero.

“Eugenio Mena ni una buena” y “Da pena ver a Eugenio Mena jugando o intentando jugar“, fueron parte de los comentarios más ácidos contra el experimentado futbolista.

Cabe consignar que el único gol de Universidad Católica fue obra de Fernando Zampedri. El atacante anotó el 1-0 en el minuto 28.

Eugenio Mena fue cuestionado en Universidad Católica. (Imagen: Photosport)

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Hinchas de Universidad Católica critican a Eugenio Mena

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